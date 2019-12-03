HABER /  YEREL

Kastamonu'da tırla otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Küm'ün (28) kullandığı 07 AAD 282 plakalı otomobil İnebolu-Kastamonu kara yolunun Taşoluk mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 KR 831 plakalı beyaz eşya yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Şahin Küm ile eşi Nihal Küm (21) ve bir yaşındaki kızları Şennur hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan ailenin diğer kızları 2 yaşındaki Ervanur ile sürücünün ağabeyi Satılmış Küm (35) 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Nihal Küm'ün hamile olduğu, ailenin Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazanın ardından tır şoförü jandarma tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Karı kocanın iğrenç planı! Birlikte olduğu kadının gizlice müstehcen görüntülerini çekip...
Türkiye İngiltere Fransa ve Almanya'dan Suriye için dörtlü zirve
Düşürülen Rus jeti! Kremlin Sözcüsü Peskov: Vur emrini Erdoğan vermedi
Galatasaray'da paralar çöpe gitti 5’i bir Gomis etmedi
Kemal Kılıçdaroğlu: Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor
Türkiye NATO güvenlik planlarını veto etmişti Stoltenberg'ten çarpıcı açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Üç yaşındaki çocuğunun ellerini bağlayıp evi yaktı
Hac kayıt yapma ekranı 2019 ön kayıt ücreti kaç para?
Göztepe Karagümrük'ü deplasmanda geçti
Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit
Martio Balotelli Ocak ayında serbest
Memur zammı 2020 Ocak ayında ne kadar olacak net maaş
Yorumlar