YÖK Başkanı Yekta Saraç önemli çalışmayı açıkladı! Gölge Eğiticiler geliyor

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, “Yurt dışında ‘Gölge Eğitici’ adıyla bilinen kişileri akademik ortamda yetiştirecek olan bu program mezunlarının engellilerin hayatında önemli bir yer tutacağını, onların topluma kazandırılmasında katkı sağlayacağını düşünüyoruz. dedi.

Saraç ''Önümüzdeki ilk yıl bu program, 3 devlet, 2 vakıf üniversitemizde açılacak ve öğrenci alacaktır” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı M. A. Yekta Saraç, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Türkiye’de YÖK bünyesinde eğitim gören engelli öğrenciler ile YÖK Başkanlığında bir araya geldi.

'Uzun süredir üzerinde çalışıyoruz'

YÖK tarafından, engelli bireylerin yükseköğretime erişimlerini kolaylaştırmak için gerçekleştirilen çalışmaların ve yükseköğretim sistemindeki mevcut engelli bireylerin durumlarının görüşüldüğü toplantıda konuşan YÖK Başkanı Saraç, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Engelliler Destek Programını hayata geçiriyoruz. Bu program iki yıllık bir ön lisans programı. Yurt dışında ‘Gölge Eğitici’ adıyla bilinen kişileri akademik ortamda yetiştirecek olan bu program mezunlarının engellilerin hayatında önemli bir yer tutacağını, onların topluma kazandırılmasında katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki ilk yıl bu program, 3 devlet, 2 vakıf üniversitemizde açılacak ve öğrenci alacaktır” ifadelerini kullandı.

'İnancım tam'

YÖK olarak Ankara Üniversitesiyle iş birliği içerisinde çalıştıkları programdan bahseden Saraç, alınan kararların işaret diliyle resmi internet sayfasından yayınlandığını açıkladı. Saraç, “Bir programın görme engelliye uyarlanması farklı, otizmli bir öğrenciye uyarlanması farklıdır. Yükseköğretimimiz, Anadolunun kucaklayıcı iklimi ve asırlardır kapsayıcı kültürüyle tüm engelleri aşacak ve engelleri kaldırarak özel öğrencilerimizi eğitim sistemimize ve kampüs yaşamına dahil edecektir. Buna inancım tam. Bu toplantı da önemli ve sevindirici bir hususu da sizlerle paylaşmak isterim. Yükseköğretim Kurulu olarak aldığımız kararları Ankara Üniversitesinin katkılarıyla işaret diline çevirerek web sitemize ekliyoruz” şeklinde konuştu.

'YÖK bünyesinde 47 bin 751 engelli birey'

Engelli öğrenciler ve engelli öğrenci çalışma grupları hakkında sayısal değerler veren Saraç, YÖK bünyesinde 47 bin 751 engelli bireyin olduğunu hatırlattı. Saraç, “Yeni YÖK olarak Yükseköğretim kurumlarımızda engelsiz bir ekosistemin oluşturulması her zaman en önem verdiğimiz hususlar arasında yer almış ve yer almaya devam etmektedir. Kurulumuz bünyesinde yer alan Engelli Öğrenci Çalışma Grubu engelli adaylara ve yükseköğrenim gören engelli öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Yükseköğretim sistemimizdeki öğrenci sayımız 8 milyona yaklaştı ve YÖKSİS verilerine göre yükseköğretim sistemimizdeki bu öğrencilerimizin 47 bin 751’ini engelli öğrencilerimiz oluşturuyor. Bu sayı yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 0,6’sını teşkil etmektedir. 2015 yılına baktığımızda engelli öğrenci sayımız 13 bin 235 iken bugün bu sayı 47 bin 751’e ulaşmış durumda. Engelli öğrencilerimizin 25 bin 136’sı ön lisans, 22 bin 289’u lisans, 290’ı yüksek lisans ve 36’sı da doktora programlarında öğrenim görüyor.

2015'ten sonra engelli öğrenci sayısında ciddi artış

Engelli öğrenci sayımız 2015 yılından bu yana ciddi oranda artmış görünüyor ancak bu rakamların çok üstünde engelli öğrencimizin olduğunu ve maalesef bu durumlarını resmi makamlara bildirmediklerini de biliyoruz. Engelleri kaldırabilmek için yükseköğretim sistemimizdeki engelli öğrenci sayısını ve engel durumlarını bilmek ve ona göre önlem almak üzere bu öğrencilerimize tek tek ulaşmak üniversitelerimizin önemli görevlerindendir” dedi.