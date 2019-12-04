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Medipol Başakşehir Hekimoğlu Trabzon'u yenerek avantajı kaptı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'u 1-0 yendi.

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yedek kadroyla çıktığı maçta Hekimoğlu Trabzon'u yenmeyi bildi.

Tek gol Demba Ba'dan

5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in ceza sahası içerisine gönderdiği ve savunmanın kafasından seken topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Demba Ba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

29. dakikada Hekimoğlu Trabzon, penaltı atışından yararlanamadı. Ceza sahası içerisine giren Mertcan Çam'a, Vieira'nın müdahalesi sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Taha Balca'nın şutunu, kaleci Volkan Babacan çeldi. İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Bu arada, gün içerisinde etkili olan yağmur sonrası Vakfıkebir İlçe Stadı'nda su birikintileri oluştu. Saha çizgilerinin yeniden boyanması nedeniyle karşılaşma 6 dakika geç başladı.

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