HABER /  YEREL

20 yıllık eşini yakan Samsunlu adam yakalanarak adliyeye sevk edildi

Samsun'da S.K., 20 yıllık eşi D.K.'yi darbetti ve üzerine kaynar su döktü. Gözaltına alınan S.K., gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde inşaat işçisi S.K., evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darbederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.

Tedavi altına alındı 

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca S.K., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının talimatıyla bugün tekrar polis tarafından gözaltına alınan S.K., yeniden Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
NATO Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı Türkiye Baltık planını kabul etti
Davutoğlu ve Babacan yeni parti için başvuru yaptı mı? İçişleri’nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde Trump'la görüştü
Yarından itibaren sigaralar böyle satılacak! Bekir Pakdemirli açıkladı
Ali Babacan'ın partisine girecek deniyordu! Mehmet Şimşek bakın kimle ortaya çıktı
YSK AK Partili belediye başkanını görevden alacak
ÖNCEKİ HABERLER
32. Hafta doğum izni dilekçesi nasıl yazılır?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Libya açıklaması
İBB arazilerini İGDAŞ satın aldı
Hac fiyatları 2020 otel konaklama kişi başı fiyatı ne kadar?
PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti
2020 ocak memur zammı enflasyon farkı ne kadar oldu?
Yorumlar 1 yorum