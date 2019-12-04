20 yıllık eşini yakan Samsunlu adam yakalanarak adliyeye sevk edildi

Samsun'da S.K., 20 yıllık eşi D.K.'yi darbetti ve üzerine kaynar su döktü. Gözaltına alınan S.K., gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde inşaat işçisi S.K., evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darbederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.
Tedavi altına alındı
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adliyeye sevk edildi
Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca S.K., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının talimatıyla bugün tekrar polis tarafından gözaltına alınan S.K., yeniden Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.