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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen teklif ile ilgili "Verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini Cumhur İttifakı'nda bir tezatlık yaşanmaması için beklemeye aldık" açıklaması yaptı.

İndirimin hangi suçları kapsayıp hangi suçları devre dışı bırakacağı konusunda görüşmeler devam ediyordu. MHP'nin kapsamı genişletmek istemesi üzerine süreçte gecikme yaşanmıştı. 

AK Parti ile zıt düştü

MHP, siyaset ortağı AK Parti'yle zıt düştüğü 'af yasası'nda yeni bir karar aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada 24 Eylül 2018'de verdikleri teklifi beklemeye aldıklarını söyledi.

"Teklifimizi beklemeye aldık"

Devlet Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim.

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