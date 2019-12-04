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Leicester City Çağlar Söyüncü'nün fiyatını belirledi astronomik rakam isteniyor

Leicester City, bu sezon Premier Lig ve A Milli Takımdaki performansıyla göz dolduran milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün bonservisi için 94 milyon euro fiyat belirledi.

Premier Lig'de gösterdiği performansla 32 puan toplayıp Liverpool'un ardından ikinci sıraya yerleşen Leicester City'nin en formda isimlerinden biri Çağlar Söyüncü.

94 milyon euro

Harry Maguire'in rekor bedelle Manchester United'a satılmasından sonra savunmada şans bulan ve müthiş performansla devlerin transfer listesine giren Çağlar, değerini katladı.

Başta Manchester City olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde olan milli futbolcunun fiyatı belirlendi.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Leicester City, devre arasında Çağlar için gelecek takımlarda 80 milyon pound(yaklaşık 94 milyo euro) bonservis bedeli talep edecek.

İngiliz Daily Mail bugün çıkan haberinden bir bölüm

Çağlar'ın bu sezonki performansı

Çağlar bu sezon Premier Lig'de oynanan 14 maçın tamamında 90 dakika oynadı ve 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

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