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Yılmaz Özdil ve Soner Yalçın birbirine girdi omurgasız saray fedaisi

Soner Yalçın, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallerle ilgili düzenlemesini dalgaya alan Yılmaz Özdil'i eleştirince, Özdil'den "omurgasız", "saray fedaisi" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen yasayı veto etmesiyle ilgili Sözcü yazarları Yılmaz Özdil ve Soner Yalçın, fena kapıştı.

Veto kararı sonrası Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akp genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın termik santral yasasını, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veto etti iyi mi... Konunun istişareyle çözümü için Recep Tayyip Erdoğan’ın Recep Tayyip Erdoğan’ı saraya çağırması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın yazısında kendisiyle ilgili ifadeler Özdil'i çıldırttı

Bugünkü yazısında veto kararını köşesine taşıyan Soner Yalçın ise, yazısında isim vermeden Yılmaz Özdil'e atıfta bulunarak “AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın onayladığı termik santral yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi.” Bu gibi yığınla espri yapıldı. Olabilir. Renktir. Gençler eğlensin! Ama… Bu konu sadece mizahla geçiştirilebilir mi? ifadelerine yer verdi.

Soner Yalçın'a "omurgasız" dedi

Bu yazı sonrası Sözcü yazarları arasında kavganın fitili ateşlenmiş oldu... Yılmaz Özdil, Soner Yalçın'ın yazısıyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yaparak Soner Yalçın'a sert sözlerle yanıt verdi:

"Soner Yalçın benim tweetimi köşesine alıp, isim vermeden 'gençler eğleniyor' demiş, omurgasızların nasıl eğilip büküldüğünü görüp eğleniyoruz hakikaten."

Yılmaz Özdil, bir tweet daha atarak, Soner Yalçın'ı 'saray fedailiği' ile suçladı:

"Hazır veto edilmişken, karşıymış gibi görünüp, saray fedailiği yapanlara da filtre takılmalı, etrafa saçtıkları algı partikülleriyle yurtsever insanların zihin atmosferi zehirleniyor."

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