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Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.

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