Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 4 Aralık 2019
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu. pic.twitter.com/cpW6O5EmrD