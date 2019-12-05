'HDP kapatılsın' ifadesi Tarafsız Bölge'yi karıştırdı

CNN TÜRK ekranlarında izleyiciyle buluşan Tarafsız Bölge programında, HDP'nin kapatılması gereken bir parti olduğuna ilişkin yorum, oldukça sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

CNN TÜRK'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yine gündeme ilişkin çok sayıda konu masaya yatırıldı.

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da konuk olarak yer aldığı programa özellikle CHP-HDP ilişkisi ve HDP'nin kapatılması gerektiğine yönelik söylem damga vurdu.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'in programda HDP'nin kapatılması gereken bir parti olduğuna vurgu yapması tansiyonu bir anda yükseltti. Programın karşı görüşteki diğer konukları ve Yücel arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

Necdet Saraç, 'HDP kapatılmalı' açıklamasına tepki gösterirken bu tarz ifadelerin Türkiye'ye zarar vereceğini belirtti. Bu sözler üzerine Saraç'ı ABD'nin kara gücünü ve PKK'yı savunmakla itham eden Yücel'in bu çıkışı ise ikili arasındaki diyaloğu daha da sertleştirdi.