Yunanistan'dan Türkiye doğalgazı buldu iddiası

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e yakınlığıyla tanınan Yeni Demokrasi milletvekili Angelos Syrigos, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de büyük bir doğalgaz rezervi bulduğu öne sürüldü.

Atina'daki Panteion Üniversitesi'nde ders de veren uluslararası ilişkiler profesörü, Kathimerini gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye'nin geçtiğimiz iki hafta içinde Birleşmiş Milletler'e Doğu Akdeniz'le ilgili bir mektup yazdığını ve Libya'yla yeni bir anlaşma yaptığını hatırlattı; Kıbrıs sorunundaki uzlaşmacı tavrını da değiştirdiğini savundu.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre; bu hamlelerin sebebinin 'Barbaros gemisinin Kıbrıs açıklarındaki üçüncü parselde doğalgaz keşfetmesi' olduğunu öne süren Yunan profesör, "Türkiye Doğu Akdeniz'de atağa geçti" diyerek şu iddiayı ortaya attı:

"Türkiye büyük bir gaz rezervi tespit etti"

"Türkiye'nin Kıbrıs'taki müzakereleri geciktirmesinin nedenleri başka yerlerde aranmalı. Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde faaliyette bulunan Türk araştırma gemisi Barbaros, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İtalyan şirketi Eni'ye lisansını verdiği Blok 3'te büyük bir gaz rezervi tespit etmiş durumda. Şubat 2018'de, Eni'nin kiraladığı bir gemi, Türk askeri gemileri tarafından durduruldu. Ankara'nın amacı, Blok 3'te sondaj, keşif ve değerlendirme işlemlerine devam etmektir. Bu gerçekleşirse, beş partili müzakerelerinin hayata geçirilmesi halinde, Türkiye, hidrokarbon rezervlerini keşfedeceği ve geliştireceği için Kıbrıs ile konumunu eşitlemiş olacaktır"

İddialar daha önce de gündeme gelmişti

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz aramaları ile ilgili benzer iddialar geçmişte de gündeme gelmiş ancak doğrulanmamıştı.

Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı otelde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.