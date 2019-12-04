Ceren Özdemir'i öldüren zanlı suçunu itiraf etti Korkunç gerçek ortaya çıktı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Zanlının suçunu itiraf ettiği bildirildi. Katil zanlısı Özgür A.'nın (35) 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkâle uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi otogar civarında, güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir" denildi.

Açıklamada, "Ö.A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu ancak 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

Ordu Valisi Yavuz: "Katil zanlısının 12 suç sabıkası var"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, evinin önünde cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir’in (20) katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz, zanlının 12 adet sabıkası bulunduğunu belirtti.

Ordu Valiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, zanlının akşam saatlerinde terminal civarında yakalandığını, bu sırada polise direndiğini söyledi. Vali Yavuz, "Bu olayda tüm Ordu halkının ve emniyet teşkilatının gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Yavuz, zanlının 12 adet sabıkası bulunduğunu ancak Ceren Özdemir ile ilgili bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Şüpheliyi linç etmeye kalktılar

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Yakalanması sırasında polis memurlarını da yaralayan şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi. Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür A.'yı sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğüne götürdü.