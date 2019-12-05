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Fatih Terim futbolcularını bombaladı! Mest olduğu tek isim 16 yaşında

İhlas Haber Ajansı

Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Futbolcularım keşke şanslarını değerlendirseydi. Bana göre oyunun en iyisi, en genç olan Emin’di.'' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’la eşleşen Galatasaray, sahasındaki ilk maçtan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılırken Teknik Direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''Futbolcularım keşke şanslarını değerlendirseydi''
Bugün söylenecek çok fazla şey olmadığını ifade eden Terim, “Bugün söylenecek en önemli şey, Tuzlaspor’u tebrik etmek. Oynanan oyuna da çok kötü demek lazım. Bizden daha çok koştular, uğraştılar, didindiler, gol de attılar, 2-0 da öne geçtiler ve bitirdiler. Tebrik ediyorum. Kendi oyuncularıma söyleyeceğim şey, keşke şanslarını değerlendirselerdi. Bunun bahanesi yok. Açıkçası forma verdiğim oyuncuların bu formayı çıkarmamasını isterdim ve sezon sonuna kadar da bana bu formayı mecbur etmelerini isterdim.

''En iyisi Emin'di''
Bana göre oyunun en iyisi, en genç olan Emin’di. 16 yaşında çok da kolay değil. Galatasaray, rakibin oynamasına müsaade edemez. Rakibi kendi sahasında kapatır, kontrataklara da hazırlıklı olur. Bugün çok pozisyon da bulamadık, konuşacak fazla bir şey yok. Bugün sahada neredeyse, ‘Hocam bana bu formayı niye verdin’ diyecek futbolcular vardı” ifadelerini kullandı.

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