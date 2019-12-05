Galatasaray Tuzlaspor'a yenildi sosyal medyada caps'ler patladı
Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu. İşte sosyal medyada yapılan ve geceye damga vuran paylaşımlar...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u konuk etti. Kupanın son şampiyonu Galatasaray, taraftarı önünde ikinci yarıda yediği gollerle rakibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Tuzlaspor, ikinci maç öncesinde büyük avantaj yakaladı.
Galatasaray 4 maçtır kazanamıyor: Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de devam etti. Cimbom en son Süper Lig'de 9 Kasım tarihinde deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını kazanmıştı. Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 2 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 de Türkiye Kupası müsabakasında galibiyet yüzü göremedi.
Son 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet: Öte yandan Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile yaptığı son 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.
Bu skorun ardından #FatihTerimİstifa etiketi gündem olurken Trabzonsporlu Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarı da bu oluşuma dahil oldu. İşte sosyal medyada yapılan ve geceye damga vuran paylaşımlar...