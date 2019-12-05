Gürses Kılıç: Bizim için güzel bir akşam

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray’ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Tuzlaspor’da Teknik Direktör Gürses Kılıç, kendileri adına güzel bir akşam olduğunu söyledi.

Galatasaray’ı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda 2-0 yenmeyi başaran Tuzlaspor’da Teknik Direktör Gürses Kılıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Güzel bir akşam olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Gürses Kılıç, “Bizim kupayla çok bir hesabımız, hedefimiz yok ama Galatasaray çıktıktan sonra, buradan bir galibiyet alabilir miyiz diye hesap yapıyorduk. Galatasaray’ı yenebileceğimizi düşündük, gol atabileceğimizi düşündük. Galatasaray istekli başladı maça. Oyunun ilk bölümünde geride kabullendik maçı. Kontralarla gol atacağımızı düşünüyorduk. Kırmızı kart hiç hesabımızda olmayan bir durumdu. Oyunun son bölümünde baskı yedik. Coşkulu bir oyunla, güzel bir akşam oldu” dedi.

Galatasaray karşısında oynamanın kolay olmadığını da söyleyen Kılıç, “Ancak alt liglerde de futbol oynanıyor, orada da takımlar var, kulüpler var. Sonuçta Türkiye’de sadece 4 büyükler ve Süper Lig yok. Biz de bunu biliyorduk. Zor olduğunu biliyorduk ama gidip de orada teslim olacağımızı düşünmüyorduk. Sonucunu düşünmeden keyifli bir akşam olmasını istedik. Bu keyfi verdiğimiz için de mutluyum” ifadelerini kullandı.