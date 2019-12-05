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Liverpool Everton'ı 5 golle ezdi geçti

Liverpool, Anfield'da ağırladığı Everton'ı 5-2 mağlup etti. Anfield'da 20 yıldır kazanamayan konuk takımda milli futbolcu Cenk Tosun süre alamadı.

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, Anfield'da ağırladığı Everton'ı 5-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Divock Origi 6 ve 31, Xherdan Shaqiri 17, Sadio Mane 45 ve Georginio Wijnaldum 90'ıncı dakikada atarken, Everton'da Michael Keane 21 ve Richarlison 45+2'nci dakikada ağları sarsan futbolcular oldu.

Ligde üst üste altıncı kez kazanan ve toplamda 14. galibiyetini elde eden Liverpool, puanını 43'e çıkardı. Klopp'un öğrencileri ligdeki yenilmezliğini ve liderliğini sürdürdü.

Cenk Tosun süre alamadı
Everton ise 14 puanda kaldı. Anfield'da 20 yıldır kazanamayan konuk takımda milli futbolcu Cenk Tosun süre alamadı.

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