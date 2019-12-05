Mısır'da 3 bin yıllık mumyadan çıktı! Cinsellikle ilgili sadece kızıl ötesi ışınlar gösteriyor

Çıplak gözle göremiyorsunuz

Araştırmacıların, 7 mumya üzerindeki keşfinden önce altı farklı mumyada da dövmeler bulunmuştu. Ancak çıplak gözle görülemeyecek kızılötesi ışınla elde edilen yeni veriler, Antik Mısır’ın kültürü hakkında daha fazla bilgi verecek gibi görünüyor.