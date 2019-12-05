Polonya altınlarını İngiltere'den aldı! En büyük altın nakliyatı

POLONYA tarihin en büyük altın nakliyatına imza attı. Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin eline geçmemesini istediği 100 ton altın, dün İngiltere'den Polonya'ya taşındı.

Bugüne kadar ülkeler arasında gerçekleştirilen en büyük altın nakliyatı, dün İngiltere'nin başkenti Londra'dan Polonya'nın başkentine yapıldı.

4 milyar sterlini buluyor

Polonya'nın II. Dünya Savaşı'nda Nazilerden kaçırdığı 8 bin külçe altın, İngiltere'ye taşınmıştı.100 ton ve 4 milyar sterlini bulan bu altınlar, 8 gecede uçaklarla Varşova'ya getirildi.

İngiliz polisi de destek verdi

Altınların naklini ise G4S Uluslararası Lojistik Firması yaptı. İngiliz polisi ise bu nakliyatta görevli olan özel güvenlikçilere destek sağladı.

Son nakliyat 22 Kasım'da gerçekleşti

İngiltere Merkez Bankası'ndan alınan külçeler, Varşova'daki Polonya Merkez Bankası'nın kasasına nakledildi. Son nakliyat ise 22 Kasım akşamı gerçekleşti.