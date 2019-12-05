HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'in Ali Erbaş iddiası Diyanet bilet sosyal medyadan paylaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cibuti’deki cami açılışına özel uçakla gittiği iddiası üzerine Diyanet, Erbaş’ın tarifeli uçak biletini yayınladı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Cibuti’de yaptırılan 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesi 29 Kasım’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı törenle ibadete açıldı.

Konuya ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açılışa gitmek için özel uçak kiralandığını ve bunun için Diyanet’in 744 bin TL harcadığını iddia etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Basın Müşaviri Burak Orhan bu iftirayı sert dille yalanladı. İddiaların asılsız olduğunu belirterek Erbaş’ın tarifeli uçuşuna ilişkin bileti paylaşan Orhan şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti’deki açılış için herhangi bir uçak kiralanmamıştır. İddia tamamen gerçek dışıdır. Sayın Erbaş, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için Cibuti’de bulunan TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte caminin açılış töreninin ardından TBMM Başkanımızın uçağıyla Türkiye’ye dönmüştür. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı’ndan 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:55’de kalkan uçakla Cibuti’ye hareket etmiştir ve açılışın yapılacağı sabah saatlerinde Cibuti’ye varmıştır.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'na şok! Yeni parti davetine HDP'li Doğan'dan red cevabı
ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmalıyız
Rahmi Turan'dan Beştepe isyanı! Sanırım cinayet işlesem...
Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic müjdesi
ABD'deki Pearl Harbor Üssü'nde silahlı saldırı
Fatih Terim futbolcularını bombaladı! Mest olduğu tek isim 16 yaşında
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Gürsel Tekin açıklamasını hacizli araç otoparkında yaptı
Başkent'te sahte içki operasyonu! 24 ton etil alkol ele geçirildi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den çarpıcı Türkiye çıkışı
Kayseri'de okullar tatil mi 5 Aralık valilik tatil açıklaması
Polonya altınlarını İngiltere'den aldı! En büyük altın nakliyatı
5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
Yorumlar 1 yorum