CHP'li Gürsel Tekin açıklamasını hacizli araç otoparkında yaptı

Hacizli araç otoparkına giderek burada açıklama yapan CHP'li Gürsel Tekin, "Bu fotoğraf Türkiye manzarasıdır. Ekonominin durumunu anlamak için buraya bakmak yeterli" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, Ankara’da hacizli araçların konulduğu adliye otoparkına giderek incelemelerde bulundu. İcra ve hacizler nedeniyle otoparklarda, aralarında iş makineleri ve otobüslerin de bulunduğu binlerce araç birikti.

"Bu fotoğraf Türkiye manzarasıdır"

Gürsel Tekin burada, yaptığı açıklamada şunlara değindi: Bu fotoğraf Türkiye manzarasıdır. Ekonominin durumunu anlamak için buraya bakmak yeterli. Her geldiğimde durum daha da kötüye gidiyor. Hacizli araçlarda büyük artış var. Bir günde 28 bin insanın kapısına haciz, icra gidiyor. Ardahan, Gümüşhane, Bayburt'un nüfusu kadar.

AK Parti'nin en büyük icraatlarından biri de icra dairelerinin sayısını artırmak oldu.

Vatandaşların yüzde 20'si icralık

Tekin, genel durumu ise şöyle anlattı: 1 Ocak-1 Aralık 2019 tarihleri arasında UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 8 milyon 469 bine ulaştı. Aynı dönemde sonuçlanan dosya sayısı 5 milyon 941 bin oldu. İcra dairelerinde 1 Aralık itibariyle toplam 21 milyon 39 bin dosya var. AK Parti 'nin iktidara geldiği zaman icralık dosya sayısı 8 milyondu. Şimdi 22 milyona yaklaştı. Türkiye'de vatandaşlarımızın yüzde 20'si icralık olmuş. Mobil icra daireleri bile var. Şu anda 900'ün üzerinde icra dairesi var.