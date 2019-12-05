Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Öğretmen ve aileler için otizm rehberi

Milli Eğitim Bakanlığı Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla ilgili önemli bir adım attı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve aileler için "otizm" rehberi hazırlandığını açıkladı.

Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların hayata kazandırılması için önemli bir gelişme yaşandı. MEB bu çocuklar için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk otizm rehberi hazırlandığını duyurdu.

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın eğitiminde görev alan öğretmenler ve ailelerimizin 'otizm spektrum bozukluğu ve beslenme' konusuna ilişkin duyarlılık kazanmaları amacıyla rehber kitapçıklar hazırladık.

Yol haritası öğretmenlerimize rehberlik edecek

Bu çalışmalarla çocuklarımızın gelişimlerine ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmayı, hem ailelerimiz hem de öğretmenlerimize rehberlik edecek bir yol haritası sunmayı amaçladık.

Mesleki gelişim sertifika programını hazırlıyoruz

Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimizin beslenmeleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla özel eğitim, rehberlik, sınıf ve okul öncesi öğretmenlerimize yönelik uzaktan eğitim mesleki gelişim sertifika programını hazırlıyoruz.