Ahmet Hakan Ceren Özdemir cinayeti sonrası idamı yeniden gündeme getirdi

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün Ordu'da 20 yaşında Ceren Özdemir adlı gencecik kızın katletmesinin ardından bugünkü köşesinde idamı yeniden gündeme getirdi. Hakan, 'İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı' dedi.

Dün Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, evinin önünde cezaevi firarisi Özgür A. tarafından barbarca katledildi. Aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanan katil suçunu itiraf etti.

12 suç dosyası olduğu ortaya çıkan katil Özgür A.'nın işlediği vahşi cinayet, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ahmet Hakan idamı yeniden gündeme getirdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da tüm ülkeyi sarsan Ceren Özdemir cinayetini köşesine taşıdı.

Hakan, "14 yıl önce bir çocuğu öldüren, 20 kez hırsızlığa karışan bir adam, 13 yıl yattıktan sonra açık cezaevine geçiyor, geçebiliyor. Vah ki vah!" dedi.

Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle;

Katil, daha önce de bir çocuğu öldürmüş... İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı. Ah ki ah!

14 yıl önce bir çocuğu öldüren, 20 kez hırsızlığa karışan bir adam, 13 yıl yattıktan sonra açık cezaevine geçiyor, geçebiliyor. Vah ki vah!

Açık cezaevlerinden firar eden potansiyel katiller sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşırken... Sokaklarımız Ceren’lerimiz için asla güvenli olmayacak. Vay ki vay!

Şule Çet, Güleda, Ceren ve diğerleri... Psikopat katiller bu ülkeyi kadınlar için cehenneme çevirmeye kararlı gibi... Yuh ki yuh!

Ceren’in katili bakalım kaç yıl sonra açık cezaevine geçecek ve bakalım elinde bıçakla bu sefer kimleri kovalayacak? Ah ki ah!

Peşine düşen katil psikopatın kendisini takip etmesini bir güvercin tedirginliğiyle yaşayan Ceren’i düşünüyorum sürekli... Vay ki vay!

Ey “O saatte orada ne işi varmış” cemaati! Evine ulaşmaktan başka bir amacı olmayan Ceren için de aynı kahrolası felsefenizi devreye sokacak mısınız? Yuh ki yuh!

PISA sıralaması falan hikâye... Önce insanlık sıralamamıza, sonra da adalet sıralamamıza el atmamız şart... Vah ki vah!