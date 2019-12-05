Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde yarın Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

Süper Lig'de son iki maçında deplasmanda beraberlik alan Fenerbahçe, 14. haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde 22 puanla 6. sırada girdi.

Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle çıkışan geçen Gençlerbirliği, son 4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik aldı. Gençlerbirliği, 14 puanla 13. sırada bulunuyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 14. haftanın açılış karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsiz

Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım'ın durumunun belirsizliği sürüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali'nin son antrenmanda durumunu gördükten sonra ilk 11'ini netleştirecek.

Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası maçında İstanbulspor karşısında sakatlanan Victor Moses ile sakatlığı devam eden Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Nabil Dirar da Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile stoper Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.