Güneş Günay Sezer Bartın Üniversitesi'nde intihar etti

Bartın Üniversitesi'nde akademisyen olan genç öğretmen Güneş Günay Sezer, üniversitenin 5. katına çıkarak intihar etti. Güneş Günay Sezer'in neden intihar ettiğine dair birbilgi gelmezken Bartın Üniversitesi bir açıklama yaptı. Peki akademisyen Güneş Günay Sezer kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Güneş Günay Sezer, 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak intihar etti. İntiharın ardından kafalarda bir sürü soru işareti oluştu. 5 katlı okulun çatısından kendini atan genç öğretmen ani ölümü ile herkesi yasa boğdu. 35 yaşındaki akademisyen Güneş Günay Sezer için Bartın Üniversite bir duyuru yayınladı.

Hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Sezer’in neden intihar ettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un Özel Kalem Müdürü Turgay Delialioğlu, olayla ilgili Başsavcının bölgeye yeni geldiğini söyledi. Henüz olaya ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söyleyen Delialioğlu, konuyla ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: Bartın Üniversitesi de sosyal medya hesabından Öğretim Üyesi Güneş Günay Sezer'e başsağlığı dileyen bir mesaj paylaştı.