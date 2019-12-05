Nihal Olçok Ahmet Davutoğlu'nun partisini tercih etme sebebini açıkladı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisini neden tercih ettiğiyle ilgili soruya "İnsanlığını kaybetmemiş biri olduğuna inandım." yanıtını verdi.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Olçok, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partinin kurucular kuruluna girdiniz. Oysa AK Parti'den seçilme olasılığınız daha güçlü olabilirdi, eşiniz Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarından biriydi. Öyleyse niye AK Parti değil de, Davutoğlu'nun partisi?" sorusunu yöneltti.

"Hâlâ insanlığını koruyabilen bir adam"

Olçok'un bu soruya yanıtı şöyle oldu: En büyük duam, Allah onu değiştirmesin. Gerçekten hâlâ insanlığını koruyabilen bir adam olduğuna inanıyorum.

Çünkü 15 Temmuz gecesi başta olmak üzere eşiyle birlikte 4 kez üst üste evime taziyeye geldi.

Sonra hep iletişim kurmaya çalıştı benimle. Varlığını hissettirdi. Bu insani bir şeydir. Ben Ahmet Davutoğlu'nun insanlığını kaybetmemiş biri olduğuna inandım. Ama bunu sözüyle değil, davranışıyla, yaşayarak gördüm.

"En büyük duam, Allah onu değiştirmesin"

Partiye katılma teklifini yeni aldığını dile getiren Olçok, sözlerini şöyle sürdürdü: Cuma günü Abant'a toplantıya gittim. Öncesinde iki kez toplu yemeğine katılmıştım. Orada da bazı detayları paylaşmıştı. Parti konusunda hiçbir zaman bire bir diyaloğumuz olmamıştı. Ama hissedilen bir şey vardı. Hatta ben o zaman, 'Anladığım kadarıyla bir gebelik söz konusu' demiştim. 'Biz de üç şey için dua edelim. Vakti saatinde doğsun, erken doğum olmasın, engelli doğmasın. Ve tek cinsiyetli doğsun.' Bu kadar uçta insanın aynı masanın etrafında buluşmaları çok güzel. Davutoğlu numara yapan bir insan değil.