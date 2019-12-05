İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
İDO
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi
18.45-21:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi