HABER /  GÜNCEL

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 

İDO

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi

18.45-21:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferi 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski paketler ne zaman kaldırılacak? Sigara satışında 'tek paket' dönemi bugün başladı
CHP'li Ali Öztunç açıkladı! Telefonlarımızı duvara yazıp tehdit ettiler
Ahmet Davutoğlu'na şok! Yeni parti davetine HDP'li Doğan'dan red cevabı
ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmalıyız
Rahmi Turan'dan Beştepe isyanı! Sanırım cinayet işlesem...
Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic müjdesi
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Amasra'da belediye başkanına çakılı saldırı
Kış aylarında cinsel ilişkinin faydaları artıyor
Güneş Günay Sezer Bartın Üniversitesi'nde intihar etti
Moritanya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü
Güneş Günay Sezer kimdir Bartın Üniversitesi'nde intihar etti
Yorumlar