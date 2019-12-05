AUZEF sonuçları açıklandı AKSİS sonuç sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 23-24 Kasım AUZEF vize ara sınavına giren öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarını AKSİS öğrenci girişi panelinde TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak.

AUZEF sınav sonuçları gece yarısı açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) vize sınavı 23-24 Kasım'da yapılmıştı. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, AUZEF sınav sonuçlarının bugün, gün içinde açıklanacağını söylemişti .AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi panelinde TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak.

AUZEF güz dönemi sınav sonuçları açıklandı: 2019-2020 AUZEF Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması öğrencilerin gözü AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfasına çevrildi.

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AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir:

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.

AUZEF sınav tarihleri: AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.

Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uzaktan öğretim nedir: Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

- Öğrenci Merkezlidir.

- Fırsat eşitliği sunar.

- Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

- Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

- Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.

- Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

- Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

- Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

- Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

- Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

- Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.