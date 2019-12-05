Ceren Özdemir'in katil zanlısı: Yeni avlar aradım bulamadım

Ordu'da balerin Ceren Özdemir gece gizlice takip edilerek evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Herkes bu olay karşısında şoka uğradı ve Türkiye Ceren'e ağlarken katil zanlısının ifadesi ise kan dondurdu. TRT muhabiri katil zanlısının ifadesini anlatırken zor anlar yaşadı. Katil zanlısının ifadesi adeta kan dondurdu. Cinayeti vahşice nasıl işlediğini anlattı.