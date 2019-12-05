Ceren Özdemir'in katil zanlısı: Yeni avlar aradım bulamadım
Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç’un korkunç ifadesi ortaya çıktı.
Ordu'da balerin Ceren Özdemir gece gizlice takip edilerek evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Herkes bu olay karşısında şoka uğradı ve Türkiye Ceren'e ağlarken katil zanlısının ifadesi ise kan dondurdu. TRT muhabiri katil zanlısının ifadesini anlatırken zor anlar yaşadı. Katil zanlısının ifadesi adeta kan dondurdu. Cinayeti vahşice nasıl işlediğini anlattı.
İşte TRT muhabiri Ahmet Can'ın canlı yayında anlatırken zorlandığı o ifade:
Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, ‘bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım’ diyor katil zanlısı.
Zıpkın almayı düşündüm
Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor. “Zıpkın almayı düşündüm. Ceren’i gözüme kestirdim, biraz takip ettim.
Yeni avlar aradım
Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat buldurduğumda öldürdüm” diyor.Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor.”
Türkiye'yi sarsan olayda katil zanlısı Özgür A.'nın kalbinden bıçakladığı balerin Ceren Özdemir’i bale kursu çıkışından eve gidene kadar takip ettiği ortaya çıkmıştı. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanında bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi.