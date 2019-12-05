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Merkez Bankası 2020 yılının para ve kur politikasını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, açıkladığı para ve kur politikasına göre, bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Bankalara 50 milyar dolar limitle döviz likiditesi imkanı sağlanacak.

Merkez Bankası ayrıca kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2020 yılına ilişkin para ve kur politikasına ilişkin açıklama yaptı.

Bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edilecek.

Bankalara 50 milyar dolar limitle döviz likiditesi imkanı sağlanacak

Kurda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenirse ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilecek.

Merkez Bankası rezervlerini artırmaya devam edecek.

PPK her ay toplanacak

Para Politikası Kurulu yeniden aylık toplanmaya başlıyor. PPK 2020'de her ay toplanarak 12 toplantı yapacak. Yılda 8 toplantı yapılıyordu.

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