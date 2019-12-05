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Almaya'dan Türkiye'ye küstah tehdit: NATO S-400'lere cevap vermeli

Almanya Parlamentosu Dışişleri Komitesi Üyesi Nils Schmid, NATO'nun Ankara'nın S-400 savunma sistemlerini satın almasına yanıt vermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye topraklarını savunması için başka bir yol bulmamız lazım" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 ile ilgili konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Dış Politika Sözcüsü ve Parlamentonun Dışişleri Komitesi Üyesi Nils Schmid, "Başta bu NATO'nun sorunu haline geldi. Bu yüzden NATO'dan güçlü bir yanıta ihtiyacımız var çünkü Rus silahların Türk topraklarına konuşlandırılması NATO'nun uyumuna tehdit teşkil ediyor" dedi. Schmid, "Bu yüzden Türkiye topraklarını savunması için başka bir yol bulmamız lazım" diye ekledi. 

"Nasıl bir yanıt verilmesi gerektiği" sorusu üzerine ise Schmid, "Bu NATO içinde açık bir tartışma olmalı ve daha sonra belki Amerikan füze savunma sistemlerini konuşlandırmak için bir yol bulmaya çalışmalıyız" diye yanıt verdi.

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