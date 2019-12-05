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CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te sordu! Neden alevi vali yok?

CHP, alevilerle ilgili farklı tartışmaları gündeme getirmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun cemevleri çıkışından sonra şimdi de CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te Aleviler konusunu gündeme getirerek neden Alevilerin vali, büyükelçi, hakim ya da savcı olmadığını sordu.

Tanrıkulu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Alevilerin hakkını savundu. CHP'li Tanrıkulu, neden Alevilerin vali, büyükelçi, hakim ya da savcı olmadığını sorguladı.

Kaç valimiz, kaç büyükelçimiz var?

CHP'li vekil, "Elimizi vicdanımıza koyalım ve araştıralım, varsanız araştıralım. Şu anda kamusal hizmetlere girmede ve kamusal hizmetlerde yükselmede Alevi yurttaşlarımıza ayrımcılık uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu? Gelin araştıralım. Son zamanlarda girenler arasında oran olarak kaç yurttaşımız hâkim olmuştur, savcı olmuştur? Kaç valimiz içerisinde Alevi yurttaşımız vardır? Kaç büyükelçimiz içerisinde Alevi yurttaşımız vardır? Neden cemevleri yoktur, neden?" şeklinde konuştu.

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