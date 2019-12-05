Ertuğrul Özkök tartışmayı başlattı: Türk solcusunun beyin ölümü...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Bugünkü durum, ‘NATO’nun ve makul insanların beyin ölümü’ değil, kafası hâlâ Dolmabahçe’deki o trajik eylemde kalmış Türk solcusunun beyin ölümüdür." diye yazdı.

Ertuğrul Özkök, “Bu Türk solcuları, 1969 yılında Dolmabahçe’de ellerinde ‘NATO’ya hayır’, “Katil Altıncı Filo defol” pankartları ile Amerikalı bahriyelileri denize dökerken, ben 22 yaşında solcu bir gençtim” diyerek hayatının hiçbir döneminde “NATO’ya hayır” sloganı atmadığını açıkladı.

Özkök, slogan atmamasının gerekçesini "Çünkü Türkiye’yi ‘Batı coğrafyasına’ bağlayan, orada tutan bütün kurumları destekledim." diyerek açıkladı.

"Türk solcusunun beyin ölümü"

Özkök, bugünkü duruma dair ise şu değerlendirmeyi yaptı: Yani diyeceğim... Bugünkü durum, ‘NATO’nun ve makul insanların beyin ölümü’ değil, kafası hâlâ Dolmabahçe’deki o trajik eylemde kalmış Türk solcusunun beyin ölümüdür. İşte bu nedenle NATO zirvesinde Türkiye’nin vetosunu kaldırıp sorunu çözmesi aklın verdiği doğru karardır.

"NATO'nun YPG'yi terör örgütü kabul etmemesi halinde..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO'nun YPG'yi terör örgütü kabul etmemesi halinde Türkiye'nin de Baltık Planı'nın karşısında olacağını söylemişti. Erdoğan Londra'daki zirveye hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Baltık savunma planının zirvede tekrar gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt olarak "Eğer gündeme gelecek olursa tavrımız yine odur. Değişen bir şey yoktur. Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı eğer NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar" demişti.

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