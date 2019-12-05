Meteoroloji'den kuvvetli ve yoğun kar uyarısı! İşte il il hava durumu

Türkiye kışa teslim oldu. Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı beklenirken bazı bölgelerde ise karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.