Meteoroloji'den kuvvetli ve yoğun kar uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde ise kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor.
Türkiye kışa teslim oldu. Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı beklenirken bazı bölgelerde ise karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana’nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş'ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ’ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Ayrıca hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yağışların kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen bölgelerde ulaşımda aksamalar, sel su baskını vb. risklere karşı uyarırken kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ise don ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Kar yağışı görülen illerin 5 günlük hava durumu şu şekilde: