Doğa Koleji olayı nedir öğretmenler neden eylemde?

Doğa Kolejlerinde yaşanan öğretmenlerin ders bırakma eylemi Türkiye'nin gündeminde. 3 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyen öğretmenler ders bıraktı, eylem yapıyor. Peki Doğa Koleji olayı nedir, Doğa Koleji kimin ve satıldı mı?

Son bir yıldır büyük ekonomik kriz içinde olan Doğa Koleji'nde sular durulmuyor. Doğa Koleji bünyesinde çalışan öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesi ile dersi bıraktı.Peki öğretmenlerin dersleri boykot ettiği Doğa Koleji kimin, Doğa Koleji sahibi Ömer Saçaklıoğlu kimdir, aslen nereli?

124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Doğa Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en çok okula sahip kurumların başında geliyor. Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan öğretmenler seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Akıllarda ise "Doğa Koleji iflas mı etti, satıldı mı?" soruları kaldı. Konuyla ilgili henüz resmi açıklamada gelmedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki okulda çalışan öğretmenlerin tamamı, üç aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek sabah saatlerinde derse girmedi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören yüzlerce öğrenci, öğretmenlerinin derse girmemesi üzerine şaşkınlık yaşayarak, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine çok sayıda veli, okula gelerek duruma tepki gösterdi. Veliler daha sonra, çocuklarını alarak okuldan ayrıldı.

'ÖĞRETMENLERİN BU DURUMA SOKULMASI ÇOK ÜZÜCÜ'

Velilerden Funda Aktan, yaşanan duruma tepki göstererek, "Ödemelerimizi yaptık, karşılığında çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istiyoruz. Şu anda bize hiçbir açıklama yapılmadan, dersler yapılmıyor" dedi.

Bir diğer öğrenci velisi Özlem Gündüz ise, "Taksitlerimizi ödediğimiz halde öğretmenlerin bu duruma sokulması çok üzücü" diye konuştu. Öğrencilerde, öğretmenleri adına üzüldüklerini kaydetti.

'ÜÇ AYDIR TAM MAAŞIMIZI ALAMIYORUZ'

Okulun İngilizce öğretmeni Aslı Genç Yanar da canla başla bugüne kadar çalıştıklarını kaydederek, "Dün itibariyle sabrımız taştı. Yaklaşık üç aydır maaşımızı alamıyoruz. Ondan öncesinde de bölük pörçük aldık maaşlarımızı" ifadelerini kullandı. Yetkililere seslenen Yanar, yaşanan duruma çözüm bulunmaması halinde öğrencilerin de mağdur olacağına dikkati çekti. Yönetimden gelen bilgilendirmeyle özel okulun satış sürecinde olduğunu ve kısa sürede sorunun çözüleceğini öğrendiğini ifade eden Yanar, "Ne olduğuyla ilgili hiçbir şey anlamadık" ifadelerini kullandı. Öte yandan okul yönetimi konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Öğretmenlerdan daha önce açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Eğitim sektörünün Türkiye’deki lider kuruluşu olarak, son dönemde yaşadığımız bir dizi sorunlar hepinizin malumudur.

Tüm bu sıkıntılara rağmen, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi büyük bir sorumluluk ve özveriyle aksatmadan yerine getirdik. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki gösterilen bu fedakârlık takdire şayandır.

Kurumumuzun bu sancılı süreçten çıkması adına yapılan görüşmelerde sona gelinmiştir. Kısa süre içinde bu görüşmeler sonuçlanacak ve resmî açıklama yapılacaktır. Anlayışınızdan dolayı kurumumuz adına hepinize teşekkür ediyoruz.

Bu yeni başlangıç, bizlere heyecan ve güç verecek; Doğa Koleji sektörünün lideri olarak, sorumlulukları dahilinde yeniliklerin ve akademik başarıların ilk adresi olmaya devam edecektir." denildi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Kolej için daha önce TBMM'de soru önergesi verilmiş, MEB soru önergesine verdiği cevapta "Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Bakanlığa yapılan bir başvurunun olmadığı, bu yönde bir başvuru olması halinde müfettiş görevlendirilerek olayı tahkik edileceğini" açıklamıştı.

SATIŞTAN SONRA ÖDEME İDDİASI

Okulun satıldığı iddialarının duyulmasının ardından maaş alamayan öğretmenlere “bekleyin” denilince satıştan sonra ödeme yapılacağı ileri sürüldü.

DOĞA KOLEJİ'Nİ SÜZER GRUBU MU ALACAK?

Doğa Koleji sahiplerinin girdikleri inşaat sektöründe mali kriz yaşadıkları, bu nedenle de kolejlerin Süzer grubuna satılacağı iddia ediliyor.