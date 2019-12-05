ASDEP başvuru yapma ekranı son gün ne zaman?

ASDEP sözleşmeli personel alımı için yarın yani 6 Aralık Cuma günü son gün olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu (ASDEP) için 1000 personel alacağını duyurdu. Peki ASDEP başvurusu nasıl yapılır?

ASDEP 81 ilde toplam 1000 yeni personel alacağını duyurmuş ve başvuru ekranını açmıştı. Peki ASDEP başvurusu için son gün ne zaman olacak, ASDEP başvurusu ekranına nasıl başvuru yapılacak? ASDEP başvuruları için artık son gün, 6 Aralıkta ASDEP başvuru ekranı kapanıyor. ASDEP başvuruları www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb asreslerinden yapılacak.

ASDEP nedir:

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

ASDEP başvurusu nasıl yapılır:

ASDEP başvuruları elektronik ortamda yapılacak. ASDEP başvuruları (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) adresleri üzerinden yapılıyor.

ASDEP'e kimler başvurabilir: Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.

Nasıl tercih yapılacak: İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz.

ASDEP başvuru şartları nelerdir?

*Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

*65 yaşını bitirmemiş olmak,

*657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

*Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak

*KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak.