Süleyman Soylu'dan son dakika balerin Ceren Özdemir açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kalbinden bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika açıklamalar yaptı.

İnfial yaratan cinayetin katil zanlısı Özgür A. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi sarsan balerin Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruları yanıtladı. Katil zanlısı ile ilgili bilgiler veren Soylu, "Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak. Tespitlere göre önceden tanışıklıkları yok" ifadelerini kullandı.

"Açık cezaevinden firar etmiş cani ile karşı karşıyayız" diye konuşan Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Ne kadar doğru söylüyor göreceğiz"

-Soruşturma devam ediyor. Adliye'ye de sevk edildi. Söyledikleri var. Ne kadarı doğru göreceğiz. Hem savcılık hem de kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak bunun nedenini ortaya koyacaklardır.

İhmal iddiaları

-Arkadaşlar bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık, binlerce firari yakaladık ve yakalamaya devam ediyoruz. Bir kısmı cezaevine gönderiliyor. Bizim görevimiz firarileri yakalayıp adalete teslim etmektir. Ama böyle bir meseleyle karşı karşıya kalınacağını ve her firarinin bir cinayet işleyebileceğine yönelik bir bilgimiz söz konusu değil.

"Görevimiz bütün firarileri yakalamak"

-Bizim görevimiz bütün firarileri yakalamak ve adalete teslim etmektir. Hepimizin görevi bu. Elbette ki bu tip eleştiriler muhakkak olacaktır. Bütün bu eleştiriler bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Ve hakikaten evinde hiç tanımadığı bir insanı katledecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu bir cinayete döndürmüş bir caniyle karşı karşıyayız.