Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması

ORDU 'da vahşice öldürülen ve Türkiye'nin yüreğini yakan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklama açık ceza infaz kurumlarındaki güvenlik açığını ortaya çıkardı.

ORDU Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama geldi. Başsavcılığın açık ceza infaz kurumlarındaki güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklaması resmen saç baş yoldurttu. Başsavcılığın açıklamasında '' açık ceza infaz kurumları firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır'' denildi. Yani bu da demek oluyor ki bir suçlu açık ceza infaz kurumlarından elini kolunu sallaya sallaya kaçabilir.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ceren ÖZDEMİR’in, 03/12/2019 günü saat:19.35 sıralarında Merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö. A. isimli şahıs 04/12/2019 günü saat:16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince,Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir.

Toplan 23 yıl ceza almış

Şüpheli Ö. A.’ya, 2005 yılında işlemiş olduğu “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005’ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’na alınmıştır.

Bir katil elini kolunu sallaya sallaya kaçabilir ''Açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır''

Açık ceza infaz kurumlarındaki ihmal

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat: 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup; Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam ediyor

Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca Ceren Özdemir’in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir.