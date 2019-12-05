HABER /  GÜNCEL

Ceren Özdemir’le ilgili sosyal medyadaki iğrenç paylaşımlara soruşturma

Ordu'da katledilen balerin Ceren Özdemir ile ilgili sosyal medyada yapılan iğrenç paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren Özdemir'in kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını hedef alarak, mesajlar paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir’in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız” açıklaması yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Pakistan Başbakanı devlet televizyonundan 'Diriliş Ertuğrul'u yayınlamasını istedi
Ertuğrul Özkök tartışmayı başlattı: Türk solcusunun beyin ölümü...
Almaya'dan Türkiye'ye küstah tehdit: NATO S-400'lere cevap vermeli
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret resti: O masada oturmayız
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi sızdı! Çarşamba günü bomba patlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
1 Ocak tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor
Otizmli çocuğun sesinden rahatsız olan komşu kapıya bıçakla dayandı
Sarallar operasyonunda örgüt lideri Burhanettin Saral dahil 8 kişi tutuklandı
KDK vatandaşları uyardı: Adınıza hesap açılmış olabilir
Türkiye'nin ilk uzay radyasyon altyapısı kuruluşu tamamlandı
5 Aralık ne günü Dünya Mühendisler Günü nedir resimli mesajları
Yorumlar 2 yorum