1 Ocak tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor

Aralık ayının başlaması ile birlikte artık geri sayım başladı. Özellikle çalışan kesim ve öğrenciler 1 Ocak 2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor ve 1 Ocak tatil mi sorularının yanıtını arıyor. 1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak.

Yılbaşı tatili ne zaman 2020 yılında 1 Ocak hangi güne denk geliyor araştırması başladı. Özellikle öğrenci ve çalışan kesimin merakla beklediği yılbaşı tatili 2020 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Yani 1 Ocak 2020 çarşamba günü resmi tatil okullar, devlet daireleri ve birçok iş yeri tatil olacak. Peki 31 Aralık salı günü yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? Yönetmeliğe göre yılbaşı öncesi tatil 31 Aralık tatil değil. Yani 31 Aralık günü okullar, devlet daireleri ve iş yerleri tam gün mesai yapacak. Özel sektörde çalışanlar ise yıllık izinlerini kullanıp tatil yapabilecek.

2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve 2020 resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor araştırması şimdiden başladı. 2020 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülecek. 2020 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatili ile başlayacak. 2020 yılında Ramazan bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı ise 31 Temmuz cuma günü başlayacak.

YENİ YIL TATİLİ

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma gününe denk geliyor. Öğrenciler ve çalışanlar toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Çalışanlar Pazartesi ve Salı gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi 24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün 25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün 26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba gününe denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz perşembe Kurban Bayramı Arifesi 31 Temmuz cuma Kurban Bayramı 1.gün 1 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı 2.gün 2 Ağustos pazar Kurban Bayramı 3.gün 3 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 4.gün 30

AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk gelecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk gelecek.