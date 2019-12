Çok yemek yedim pişmanım ne yapmalıyım diyenleri kurtaracak 4 öneri!

Çok yemek yedim pişmanım, karnım şişti, nefes alamıyorum ne yapmayılım diyenleri kurtaracak 4 öneriyi sizler için derledik. Aşırı yemek yedikten sonra vücudunuzu rahatlatmak için öncelikle bol su tüketin, ardından c vitaminini yükseltmeye odaklanın. Karaciğeri temizleme yolları da haberimizde.

İster mutluluktan ister üzüntüden olsun aşırı yemek yedikten sonra pişmanlık duymaya başladıysanız. Çok yemek yedim pişmanım, miden ağrıyor, kilo alıyorum ne yapmalıyım diyenler için çok yemek yiyenleri kurtaracak beslenme önerileri hazırladık.

Önümüz yılbaşı. Peki ama o bir gün önce yediğimiz leziz yemeklerden sonra balansı nasıl yakalayacağız? İşte kontrolü kaybettiğiniz bir yemeğin sonrasında dengeyi sağlamanız için 4 öneri:

Bol su için: 7 Gün Detox Mucizesi’nin yazarları Peter Bennett, Stephen Barrie ve Sara Faye, sisteminsu ile detoksunun 1 haftanın içinde sonuç verebileceğini açıklıyor. Yeni başlayanlar için, kahve, alkol ve şekerli içki alışkanlığı yerine her gün iki litre su için.

Karaciğeri temizleyin:Karaciğeriniz özellikle tatil ve kaçamaklar sırasında fazla kaçırmış olabileceğiniz alkolü filtreler, ancak vücudunuza giren diğer tüm toksinleri de filtreleyerek dışarıda bırakır. Bu nedenle, yeşil çay yudumlayıp detoks işlevini yeniden devreye sokmak akıllıca bir hamle olacaktır. Edward Group’a göre, yeşil çay “karaciğer fonksiyonlarına yardımcı olduğu bilinen antioksidanlarla dolu”!

C Vitamini alın: Vitamin C, vücudu serbest radikallere ve toksinlere karşı koruyan, tatil sonrasında vücudunuzu temizlemek için mükemmel bir antioksidandır. (Her zaman olduğu gibi ek vitamin almadan önce önce doktorunuzla konuşun.)

Sağlıklı gıdalar yiyin: McKittrick; meyveler, sebzeler ve yağsız protein gibi sağlıklı besinler üzerinde stoklanmayı öneriyor. Enginar ve brokoli gibi sebzeler, vücudu detoksifiye etmek ve sağlıklı balansı sağlamak için mükemmel seçenekler olacaktır.