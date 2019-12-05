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Beşiktaş - 24Erzincanspor maçı kadınlara ücretsiz

Beşiktaş Kulübü, bugün Türkiye Kupası’nda oynanacak olan 24Erzincanspor müsabakasının kadın taraftarlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bu akşam 24Erzincanspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasının kadınlara ücretsiz olacağını bildirdi.

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadınına, 5 Aralık 1934 tarihinde ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanındı ve bu tarih Dünya Kadın Hakları Günü adıyla kutlanmaya başlandı.

Bu anlamlı ve özel günde Passolig sahibi kadın taraftarlarımızı, Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor ile bugün saat 20.45’te Vodafone Park’ta oynayacağı maçı ücretsiz olarak izlemeye davet ediyoruz.

Passolig sahibi kadın taraftarlarımız, maçın başlama saatine kadar Vodafone Park Bilet Satış Gişesi’nde ücretsiz bilet yüklemelerini yaptırabilirler.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, bu vesileyle Türk kadınına ‘Seçme ve Seçilme Hakkı’ verilmesine öncülük eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.”

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