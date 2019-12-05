Esra Erol'da Murat Dinç 5 aylık hamile komşusunu kaçırdı karısı 'aşık' dedi
ATV 'de Esra Erol'un programında şoke eden bir olay yaşandı. Gamze Tolu'yu komşusu Murat Dinç ikinci defa kaçırdı.
Esra Erol'un programında izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Programa katılan Ali Tolu, resmi nikahlı eşi ve aynı zamanda 5 aylık hamile olan Gamze Tolu’nun komşuları Murat Dinç ve onun eşi Yurdagül Dinç tarafından kaçırıldığı açıkladı.
Daha önce de kaçırmış: 2013 yılında evlenen çiftin hayatları 2017 yılında komşuları Murat Dinç’in saplantılı bir şekilde Gamze Tolu’ya tacizleri başlamış, Ali Tolu’nun geçtiğimiz yıl cezaevine girmesini fırsat bilen komşu Murat Dinç, yıllardır rahatsız ettiği komşusunun karısı olduğu Gamze Tolu'yu kaçırmış ve yaklaşık 4 ay eşi çocukları ve torunlarıyla beraber yaşadığı evde alıkoymuştu.
Korkup kapının önüne bırakmış: Ali Tolu cezaevinden çıkmadan bir gün önce korkmuş ve Gamze’yi annesinin kapısının önüne bırakmıştı. Temmuz ayında hamile kalan Gamze Tolu ve eşi ali Tolu yıllardır hasretini çektikleri bebek özlemi ile havalara uçmuştu. Fakat bu mutluluk uzun sürmedi. Gamze Tolu 11 Kasım 2019 tarihinde Murat Dinç tarafından 2. Kez tekrar kaçırıldı.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşanan ikinci kaçırma vakası sonrası Esra Erol devreye girdi. Murat Dinç ve ailesinin Gamze’yi alarak Çankırı’ya yerleştiği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen polis operasyonu ile Gamze Tolu, Murat Dinç ve karısı tarafından tutulduğu evden kurtarıldı. Polisin gözaltına aldığı Murat Dinç ile eşi sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemede serbest kaldı ve Esra Erol'un programına katıldı.