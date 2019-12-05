Esra Erol'da Murat Dinç 5 aylık hamile komşusunu kaçırdı karısı 'aşık' dedi

Daha önce de kaçırmış: 2013 yılında evlenen çiftin hayatları 2017 yılında komşuları Murat Dinç’in saplantılı bir şekilde Gamze Tolu’ya tacizleri başlamış, Ali Tolu’nun geçtiğimiz yıl cezaevine girmesini fırsat bilen komşu Murat Dinç, yıllardır rahatsız ettiği komşusunun karısı olduğu Gamze Tolu'yu kaçırmış ve yaklaşık 4 ay eşi çocukları ve torunlarıyla beraber yaşadığı evde alıkoymuştu.