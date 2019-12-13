Medipol Başakşehir tarih yazdı UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi

Medipol Başakşehir, deplasmanda Mönchengladbach'ı yeninde UEFA'da ülkeler arasındaki puan sıralamasında rahat bir nefes aldık.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek yoluna Son 32 Turu'nda devam etmeye hak kazandı.

Avrupa'daki tek takım

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplardan çıkamamasıyla birlikte turuncu-lacivertliler, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak kaldı.

Nefes almamızı sağladı

Medipol Başakşehir, deplasmanda 90. dakikada attığı golle 2-1 kazandığı Mönchengladbach galibiyetiyle Türkiye'yi UEFA ülkeler sıralamasında 1 sıra daha aşağı düşmesine engel oldu.

Risk devam ediyor

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kritik bir noktada bulunuyor. Ülke şampiyonumuzun doğrudan Devler Ligi'ne katılması için sıralamada ilk 10 içinde olmamız gerekiyor.

11'inci sıradaki ülke şampiyonunun da ön eleme oynamadan Devler Ligi'ne kalma olasılığı var. Buna göre, sıralamada ilk 10'da bulunan bir ülkenin takımı, Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırmalı...

Aynı ekip, kendi ligini de Devler Ligi'ne katılma potasında bitirmeli.

Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:

Başakşehir

3 galibiyet

1 beraberlik

2 mağlubiyet

Beşiktaş

1 galibiyet

5 mağlubiyet

Galatasaray

2 beraberlik

4 mağlubiyet

Trabzonspor

1 beraberlik

5 mağlubiyet

İşte dün gecenin ardından ülkelerin UEFA puan sıralaması şöyle oluştu:

1) İSPANYA - 97,712

2) İNGİLTERE - 86,462

3) ALMANYA - 68.498

4) İTALYA - 66.510

5) FRANSA - 56.082

6) PORTEKİZ - 48.849

7) RUSYA - 45.529

8) BELÇİKA - 37.500

9) HOLLANDA - 35.150

10) UKRAYNA - 33.500

11) TÜRKİYE - 32.800

12) AVUSTURYA - 32.125

13) DANİMARKA - 27.500

14) ÇEKYA - 27.300

15) KIBRIS - 26.750