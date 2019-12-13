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Medipol Başakşehir tarih yazdı UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi

Medipol Başakşehir, deplasmanda Mönchengladbach'ı yeninde UEFA'da ülkeler arasındaki puan sıralamasında rahat bir nefes aldık.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek yoluna Son 32 Turu'nda devam etmeye hak kazandı.

Avrupa'daki tek takım
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplardan çıkamamasıyla birlikte turuncu-lacivertliler, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak kaldı. 

Nefes almamızı sağladı
Medipol Başakşehir, deplasmanda 90. dakikada attığı golle 2-1 kazandığı Mönchengladbach galibiyetiyle Türkiye'yi UEFA ülkeler sıralamasında 1 sıra daha aşağı düşmesine engel oldu.

Risk devam ediyor
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kritik bir noktada bulunuyor. Ülke şampiyonumuzun doğrudan Devler Ligi'ne katılması için sıralamada ilk 10 içinde olmamız gerekiyor.

11'inci sıradaki ülke şampiyonunun da ön eleme oynamadan Devler Ligi'ne kalma olasılığı var. Buna göre, sıralamada ilk 10'da bulunan bir ülkenin takımı, Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırmalı...

Aynı ekip, kendi ligini de Devler Ligi'ne katılma potasında bitirmeli.

Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle: 

Başakşehir 
3 galibiyet 
1 beraberlik 
2 mağlubiyet 

Beşiktaş 
1 galibiyet 
5 mağlubiyet 

Galatasaray 
2 beraberlik 
4 mağlubiyet 

Trabzonspor 
1 beraberlik 
5 mağlubiyet 

İşte dün gecenin ardından ülkelerin UEFA puan sıralaması şöyle oluştu:

1) İSPANYA - 97,712 
2) İNGİLTERE - 86,462 
3) ALMANYA - 68.498 
4) İTALYA - 66.510 
5) FRANSA - 56.082
6) PORTEKİZ - 48.849 
7) RUSYA - 45.529 
8) BELÇİKA - 37.500 
9) HOLLANDA - 35.150 
10) UKRAYNA - 33.500 
11) TÜRKİYE - 32.800 
12) AVUSTURYA - 32.125 
13) DANİMARKA - 27.500
14) ÇEKYA - 27.300
15) KIBRIS - 26.750

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