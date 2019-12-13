Avrupa'yı fetheden tek Türk takımı Medipol Başakşehir

Grubu lider tamamladı: Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten Medipol Başakşehir grubunu lider tamamladı. Sekiz puanda kalan Borussia Mönchengladbach ise 3. sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Grupta, Medipol Başakşehir'in ardından 9 puanla grubu tamamlayan Roma da bir üst tura çıktı.