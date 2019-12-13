Avrupa'yı fetheden tek Türk takımı Medipol Başakşehir
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider durumda bulunan güçlü rakibini sahasında 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı oldu.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun son haftasında Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Başakşehir grubu lider tamamlayarak tarihinde ilk kez üst tura yükseldi.
Grubu lider tamamladı: Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten Medipol Başakşehir grubunu lider tamamladı. Sekiz puanda kalan Borussia Mönchengladbach ise 3. sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Grupta, Medipol Başakşehir'in ardından 9 puanla grubu tamamlayan Roma da bir üst tura çıktı.
Son dakika golü herkesi coşturdu: Medipol Başakşehir'in uzatma dakikalarında bulduğu gol büyük sevinç yaşattı. Tüm takım ve teknik ekip saha içinde birbirine sarılırken, tribünlerdeki Türk taraftarlar da coşkuyu doyasıya yaşadı. Turuncu-lacivertli takımın zaferi, maç sonunda da coşkuyla kutlandı. Soyunma odasında teknik ekip ve futbolcular uzun süre galibiyeti kutladı.
Gol sevincini asker selamı vererek kutladı: Medipol Başakşehir orta sahasının önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, kariyerinde Avrupa kupalarındaki ikinci golünü Borussia Mönchengladbach'a attı. İrfan, deplasmanda oynanan maçın 44. dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı. Milli futbolcu, gol sevincini asker selamı vererek kutladı. İrfan Can, Avrupa kupalarındaki ilk golünü ise Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta atmıştı.