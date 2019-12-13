Borussia Mönchengladbach Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçında Almanya’da Borussia Mönchengladbach ile kozlarını paylaştı. Başakşehir’in, gruptan çıkmak için güçlü rakibini yenmesi gerekiyordu. 32'de Thuram'ın golüyle geriye düşen Başakşehir, güçlü rakibine 44'te İrfan Can Kahveci ile karşılık verdi. İkinci yarı Alman ekibine sahayı dar eden Başakşehir, aradığı golü 90'da Crivelli ile buldu. Bundesliga liderini sahadan silen Okan Buruk'un öğrencileri grup lideri olarak son 32 turuna yükseldi.
4’üncü dakikada Embolo’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thuram’ın şutunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
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33’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Lainer’in, ceza sahası içine yerden ortasında kaleciyi de geçen top altıpas içinde Thuram’da kaldı. Thuram, topu boş ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
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38’inci dakikada orta alanda topla buluşan Mehmet Topal’ın uzaktan sert şutunda top kaleci Sommer’de kaldı.
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44’üncü dakikada Başakşehir, İrfan Can’ın uzaktan attığı golle eşitliği yakaladı. Orta alanda topla buluşan İrfan Can’ın, yaklaşık 35 metreden çektiği sert şutta kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve top sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-1.
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