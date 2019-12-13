Çengelköy Börekçisi Türkiye'nin en favori börekçisi oldu

Lezzetli ve sağlıklı börekleriyle büyük ilgi gören Çengelköy Börekçisi, Favori Lezzetler Ödülleri’nde ‘En Favori Börekçi’ ödülünün sahibi oldu.

5 Kasım 2019’da The Green Park Otel’de gerçekleştirilen ve 600 kişinin katıldığı ödül gecesine iş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri renk kattı. Çengelköy Börekçisi adına ödülü törene katılan Bülent Dilbağı aldı.

Halk oyuyla birinci seçildi

Dünyanın en zengin mutfağına sahip Türkiye’nin favori mekânları ve lezzetlerinin belirlendiği organizasyona ülkenin dört bir tarafından 682 işletme katıldı. Mekânlar üç ay süren halk oylaması boyunca en iyi olabilmek için yarıştı.

'Türkiye’nin En Favori Börekçisi’

Lezzeti sınırlarını aşan börekleriyle sekiz şubede hizmet veren Çengelköy Börekçisi halkın değerlendirmesi sonucunda ‘Türkiye’nin En Favori Börekçisi’ seçildi.

Başka yerde bulamayacağınız lezzetler

1985’te ilk şubesini adını aldığı Çengelköy’de açan Çengelköy Börekçisi geleneksel tariflerle hazırlanmış böreklerini İstanbullularla lezzetini ve kalitesini koruyarak buluşturuyor. Sekiz şubesiyle hizmet veren mekânda aslına uygun reçetelerle hazırlanan suböreği, kol böreği çeşitleri, sigara böreği, ıspanaklı börek, Kürt böreği ve poğaça çeşitlerinin yanı sıra zengin üç farklı kahvaltı seçeneği de var.

Çengelköy Börekçisi’nin spesiyal lezzetiyse başka bir yerde bulamayacağınız sızma zeytinyağıyla yapılan Cevizli Börek. Tam buğday unu, sızma zeytinyağıyla yapılan böreğin içerisinde ise ceviz, kuru üzüm, dut, peynir ve kuru soğan var. Hem sağlıklı beslenmek hem de lezzet arayanlar tarafından büyük ilgi görüyor.