Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı

Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını bu video ile duyurdu.

İngiltere Premier Lig'de fırtına gibi esen Liverpool'da Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

''Bazıları için iyi, bazıları için ise kötü haber..."

Jürgen Klopp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bir anlaşmaya vardık ve 2024'e kadar sözleşme uzattık. Bazıları için iyi, bazıları için ise kötü haber..."