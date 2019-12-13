HABER /  SPOR

Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı

Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını bu video ile duyurdu.

İngiltere Premier Lig'de fırtına gibi esen Liverpool'da Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

''Bazıları için iyi, bazıları için ise kötü haber..."
Jürgen Klopp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bir anlaşmaya vardık ve 2024'e kadar sözleşme uzattık. Bazıları için iyi, bazıları için ise kötü haber..."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Müslümanlar 5 yıl daha kısa yaşıyor! Çarpıcı İslam dünyası raporu
Noterlerde yeni uygulama 1 Ocak 2020'de başlıyor
Adnan Oktar davasında karar! Kediciklerden Tülay Kumaşçı da tahliye çıktı
Canan Karatay midem bulanıyor demişti! Dönercilerden suç duyurusu
Medipol Başakşehir tarih yazdı UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi
Doğa Koleji satıldı yeni sahibi bakın kim oldu
ÖNCEKİ HABERLER
TFF Tahkim Kurulu, Ali Şafak Öztürk'ün ihtar cezasını kaldırdı
Steven Gerrard, 2024'e kadar Rangers'ta
İstanbul'da mezarlık ücretlerine zam geldi
Boris Johnson risk aldı tarihi zafer kazandı
TOKİ 100 bin konut başvuru şartlar neler başvurular ne zaman başlıyor?
Ahmet Davutoğlu partisi Gelecek Partisi kadrosunda kimler var?
Yorumlar