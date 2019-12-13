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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

ORDU’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olay katil Özgür Arduç’un için istenen ceza netleşti.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı. 

Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen iddianamelerde, Türk Ceza Kanunu'nun 62’inci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

Daha sonra yargılama aşamasına geçilecek
İddianameler ise Ordu 1. Ağır Ceza Mahkesine sunuldu. Mahkeme tarafından ise kabul bekleniyor. Daha sonra yargılama aşamasına geçilecek.

Neler yaşanmıştı?
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık Salı akşamı, evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürülmüştü.

Ertesi gün yakalanmıştı
Polis, güvenlik kameraları ve mobese görüntülerinden kimliğini belirlediği cezaevi firarisi Özgür Arduç'u ertesi gün, yakalanmıştı. Emniyete götürülürken 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Arduç, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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