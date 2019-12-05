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Ceren Özdemir'in katilini adım adım takip edip yakalatan adam

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'u, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden tanıyıp, polise ihbar eden esnaf Alpay Taşçı, konuştu. 

Katil zanlısını, sosyal medyadan gördüğü fotoğraftan tanıdığını, takip etmeye başladığını, bu sırada polise ihbarda bulunduğunu anlatan Alpay Taşçı, şunları aktardı:

-"Sosyal medyada şahsın resmini gördüm. İş yerimin önünden geçen biri dikkatimi çekti. Baktım sosyal medyadaki fotoğrafa benziyor. İş yerimin bitişiğindeki lokantaya girdiğini gördüm. Lokantaya gidip, parasının olmadığını söyleyip, yemek istemiş. Vermemişler. Dışarı çıkınca takibe başladım. Bir taraftan da 155’i arayarak polise ihbarda bulundum. Ekip göndereceklerini söylediler. Yürüyerek peşinden gittim. Sürekli etrafına bakıyordu, kaçmak için hızlandığı sırada çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakaladık. O esnada polis de gelmişti. Polis otosuna bindirilip, götürüldü".

Annemiz kardeşimiz olabilir

Taşçı, herkesin bu gibi konularda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "İnsanlar bir olay görüyor, duyarsız davranıyor. ‘Banane olan olmuş’ diyor. Aslında böyle olmamak lazım. Bu annemiz, kardeşimiz olabilir. Benim de başıma gelebilir. Kadın öldürmek bir terördür. Televizyonu açıyoruz her gün kadın cinayeti görüyoruz. Bunu durdurmak yine bizim elimizde. Emniyet güçleri yardım ediyor, hangisine koşsun. Olay bir değil, iki değil. Toplum olarak bizim de duyarlı olmamız lazım" diye konuştu.

Yemek istediği dönerci konuştu

Katil zanlısının lokantasına gelerek yemek istediğini söyleyen Tarık Bilgihan da "Olay günü, akşam saatlerinde lokantaya geldi, elinde bir kağıt vardı. ‘Bu numaraya ulaşamadım, param vardı, şu an yok. Bana ekmek içi döner verir misin? Cezaevinden yeni çıktım param yok’ dedi. Ben de 'Burada işçiyim veremem' dedim. Dün yine geldi, yemek istedi. Ben yemek vermeyince, buradan çıktı. O sırada yan tarafta işyeri olan arkadaşımız geldi, şahsı katil zanlısına benzediğini, sosyal medyada fotoğraftaki kişinin o olduğun söyledi. Arkadaşımız kendisini takip ederek gitti, sonra yakalandı" diye konuştu.

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