22 aydır cezaevinde olan Alparslan Kuytul'a tahliye kararı

Suç Örgütü Kurmak Ve Nitelikli Dolandırıcılık sebebiyle 22 aydır tutuklu bulunan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı çıktı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, Suç Örgütü Kurmak Ve Nitelikli Dolandırıcılık sebebiyle 22 aydır tutuklu yargılanıyordu. 8 Şubat 2018’de tutuklanan Kuytul, temmuz ayında da 'terör örgütlerine destek vermek" suçlamasıyla hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava daha açılmıştı.

Bugün tahliye edildi

Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Alparslan Kuytul Hocaefendi, 4. Ağır ceza mahkemesinden bugün tahliye edildi.

Alparslan Kuytul kimdir?

Alparslan Kuytul (20 Ağustos 1965 Adana, Türkiye), Furkan Hareketi‘nin manevî lideridir. 1980’lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurdu.

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana’nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya’ya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır’ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. 1997 yılında Ezher Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurmuştur. Kuytul’un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan TVFurkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi’nin başyazarlığını yapmaktadır.