Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumludur

Gazeteci Fatih Altaylı, aracında çakar lambası bulundurduğunu gündeme getirdiği için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Ailem, sürücüm, korumam, şahsım ve araca hayati veya maddi bir saldırı olursa doğrudan sorumlulardansın" dediğini iddia etti.

Fatih Altaylı Habertürk'te "Allah da sizi güldürsün" başlığıyla, Mustafa Cengiz'le arasında geçen polemiği köşesine taşıdı.

Fatih Altaylı, futbolcu Burak Yılmaz'ın aracında çakar lamba kullandığını belirttiği yazısında Mustafa Cengiz ile ilgili olarak bir okurun yaptığı ihbarı ve sosyal medyada yer alan görüntüleri de anmış ve 'Burak Yılmaz'ın yasa dışı çakar kullanma hakkı yok ise, Mustafa Cengiz'in de yoktur' demişti.

"Saldırı olursa doğrudan sorumlulardansın"

"Bu konuda açıklama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz'den geldi" diyen Altaylı, şu ifadelere yer verdi:

Başkan Cengiz şöyle diyor: Bu video yeri düzenleme öncesi çekilmiş bir videodur. Yeni düzenlemeye göre sadece 29 makam çakar kullanabilecektir. Ben İçişleri Bakanlığı kararı ile koruma altında olduğumdan üst çakar lamba kullanabiliyorum. Düzenlemeden sonra bu hak verildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. Maddesinde yer alan hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile kolluk kuvvetlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesindeki sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı sistem bulundurulabilecek. Bizim aracımızda da artık bu var.

Cengiz, bana da "Ailem, sürücüm, korumam, şahsım ve araca hayati veya maddi bir saldırı olursa doğrudan sorumlulardansın" dedi.

"Hemen değiştirebilirsiniz. Çok kolay bir işlem"

Sayın Başkan, Mülkiyelisiniz. Kanun kitap bildiğinizi söylersiniz. Ama ben yine de hatırlatayım. Aracınızın plakasının sosyal medyada yayınlanmış olmasından dolayı bir tehlike zannına kapıldı iseniz çözümü çok basit. Resmi Gazete'nin 7 Mayıs 2010 günü yayınlanan nüshasında Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yayınlandı. Şöyle diyor:

Aracın tescil plaka numarası, can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde mülki amirin talebi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile aracın kayıtlı olduğu yer trafik tescil kuruluşunda başka bir tescil plaka numarası ile değiştirilebilir.' Buna göre eğer güvenliğinizi tehlikede görüyorsanız hemen değiştirebilirsiniz. Çok kolay bir işlem.

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